Jannik Sinner in finale agli Australian Open | come cambia la classifica Atp se vince il torneo

Cominciano la lunga ed emozionante partita che potrebbe portare l’Italia in alto: cosa sta succedendo nel tennis Non è certo un mistero che, negli ... (sportnews.eu)

E’ la giornata dei complimenti e dei riconoscimenti per Jannik Sinner . L’altoatesino (n.4 del mondo) ha sconfitto in un match molto intenso il n.1 ... (oasport)

LIVE Medvedev-Zverev 5-7 3-6 7-6 7-6 6-3 - Australian Open 2024 in DIRETTA : il russo sfiderà Jannik Sinner in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Medvedev-Zverev. Grazie per aver seguito l’evento in ... (oasport)