Jacob Elordi | il Ken di Saltburn e altre nuove variazioni sul tema del belloccio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Che cos'hanno in comune, Ryan Gosling e Mark Ruffalo? In inglese si dice «himbo». Tradotto: interpretano personaggi maschili belli e vacui (e sono irresistibili)

Per il ruolo di Oliver in Saltburn , la regista Emerald Fennell aveva preso in considerazione Timothée Chalamet . È stato poi Jacob Elordi a proporle ... (vanityfair)

Al via le riprese del reboot di Frankenstein di Guillermo del Toro, immortalato assieme ad una parte del cast in una foto comparsa sui social.A ricoprire il ruolo della mitica creatura ci sarà Jacob Elordi, che ha sostituito in corsa Andrew Garfield, ritiratosi all'ultimo momento a causa di impegni giù presi in precedenza che si erano ...Iniziate le riprese di Pretorius, il Frankenstein di Guillermo del Toro con Christoph Waltz, Oscar Isaac, Mia Gith e Jacob Elordi.