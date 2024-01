Jabil | “Mercato cresce | l’azienda resti a Marcianise”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa multinazionale Usa dell’elettronicanon deve in alcun modo lasciare il territorio casertano, già oggetto di un depauperamento industriale che va avanti da dieci anni. E’ quanto emerso dall’incontro avuto a Caserta dai rappresentanti sindacali del(Rsu) con i segretari casertani e quelli nazionali delle sigle dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm. Un incontro voluto fortemente da tutti i 425 dipendenti dello stabilimento situato nell’area industriale diper fare il punto su una vertenza che si trascina da anni, da qualche mese uscita dai riflettori dei media dopo il prolungamento fino a maggio prossimo della cassa integrazione, che ha dato un po’ di ossigeno ai lavoratori. Ma con la scadenza della cig, si riaddensano le nubi sul futuro di un sito produttivo su cui ...

La multinazionale Usa dell'elettronica Jabil non deve in alcun modo lasciare il territorio casertano, già oggetto di un depauperamento industriale che va avanti da dieci anni. (ANSA) ...Cercansi direttori. Non accadeva da oltre mezzo secolo. C'è la "rifondazione organizzativa di enti autonomi e strutture di servizio" del comune: il museo civico, il ...