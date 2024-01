Jabil | i Sindacati | non deve in alcun modo lasciare il territorio casertano

La multinazionale Usa dell'elettronica Jabil non deve in alcun modo lasciare il territorio casertano, già oggetto di un depauperamento industriale che va avanti da dieci anni. (ANSA) ...Nel corso della riunione al Mimit l’azienda si è impegnata a pagare stipendi e quote di cassa integrazione non versate ...Nel caso di Orefice, azienda sarda che produce gruppi elettrogeni, i 23 ex Jabil assunti sono stati poi licenziati ...devono verificare e monitorare insieme alle organizzazioni sindacali che fine ...