ITALIA’S GOT TALENT SU TV8 | NESSUNO SI ERA ACCORTO CHE ERA IN ONDA SU DISNEY+

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La nuova edizione diGottorna su Tv8 per decisioneche ha concesso al canale del gruppo Sky i diritti della trasmissione in chiaro. La nuova edizione deldi successo, ora produzionerealizzata da Fremantle Italia, sarà trasmessa per la prima volta in chiaro, da mercoledì 21 febbraio alle ore 21:30 su TV8. La trasmissione in streaming in autunno è passata pressoché inosservata, ora si cambia rotta. Al tavolo di questa edizione siedono la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che sono i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi,scout e volto televisivo e l’attore e comico Frank Matano.