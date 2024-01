Italiani a Parigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Giornate importanti, quelle che stanno caratterizzando, alla fine di gennaio, l’attività del Governo, soprattutto per quanto concerne il settore dell’economia. Tempo fa lo stesso periodo era definito un po’ dovunque quello dei “giorni della merla”. Connotazione saliente degli stessi era quella di essere i più freddi dell’inverno. Anche questa particolarità climatica ha subito mutazioni profonde, tant’è che lo stesso periodo ora in corso è caratterizzato da temperature miti in tutta la penisola, isole comprese. Gli “umarell” commentano che oramai il mondo gira al contrario e tale concetto viene espresso in tanti modi, diversi tra un paese e l’altro. Soffermando l’attenzione sull’Italia, fanno spalancare gli occhi e aprire bene le orecchie due episodi salienti. Il primo, decisamente positivo, riguarda il lavoro di un italiano che non ha bisogno di presentazioni, Giorgio Armani. Il Sarto, ...