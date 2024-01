Italia centro del mondo | il piano di Meloni per la presidenza del G7

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il messaggio del primo ministro in un video: "Abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle e noi intendiamo onorarla al meglio delle nostre possibilità"

Apparentamenti al centro in vista delle Europee di giugno. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella annuncia il proprio appoggio a Italia viva: ... (ilfattoquotidiano)

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora stabili e asciutte e governate da un vasto e robusto campo di Alta pressione di origine azzorriana che si ...Il focus è anche sul secondo produttore, magari cinese, che potrebbe arrivare in Italia. Sono i temi al centro dell'appuntamento annuale dell'Alleanza Clima Lavoro a Torino. Trentacinque relatori - ...La delegazione italiana di Confindustria, Federmacchine e Sace, in visita in Vietnam nell'ambito della presentazione del rapporto "Ingenium" sulle potenzialità dei beni strumentali italiani, ha ...