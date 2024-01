Italia-Africa | da domenica si alza il velo sul Piano Mattei

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. (askanews) – La Conferenza, in programma a Roma28 e lunedì 29 gennaio, è il primo appuntamento internazionale che si svolge indall’avvio della Presidenza del G7, elemento – secondo quanto si apprende – utile a sottolineare l’importanza che l’dà al partenariato con le Nazioni del Continenteno. E’ la prima volta che la conferenza viene elevata a rango di vertice di capi di Stato e di Governo, visto che finora si è svolta sempre a livello ministeriale. Il vertice inizierà a Roma la sera del 28 gennaio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà al Quirinale i Capi delegazione. Il giorno seguente, il 29 gennaio, prenderanno il via i lavori, che saranno ospitati a Palazzo Madama, sede del Senato della ...

La quarta Conferenza Italia-Africa è l’occasione per dare finalmente un volto a un progetto tanto sbandierato quanto fumoso. Il governo potrà raccogliere risultati tangibili se avrà la lungimiranza di ...A livello europeo, i programmi di cooperazione con l’Africa si sono moltiplicati sbriciolandosi in ...Non c’è un documento strategico e operativo già preconfezionato dal governo italiano, da ...L'Italia ha una grande responsabilità sulle spalle e il governo ...nazioni in via di sviluppo le economie emergenti con un'attenzione particolare rivolta all'Africa perché l'obiettivo che ci siamo ...