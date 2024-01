Israele sotto accusa all’Aja per genocidio | oggi la sentenza

La Siria di Assad, la Cina, la Turchia di Erdogan, l'Iran o la Russia di Putin. Loro sì che sanno come fare (huffingtonpost)

Israele chiude le porte a un ipotetico accordo con Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi. Per Tel Aviv, la Striscia di Gaza deve passare ... (iltempo)

Dopo il ricorso, presentato dal Sudafrica, è attesa per oggi la decisione sulle eventuali misure cautelari da adottare nei confronti dello Stato Ebraico. Hamas: "Pronti a rispettare tregua ordinata da ...Davanti all’Archiginnasio la protesta del gruppo ‘Cambiare rotta’, mentre all’interno si svolgeva l’incontro dal titolo ‘L’antisemitismo prima e dopo il 7 ottobre’ ...Nei prossimi giorni sarà anche in Europa per colloqui sui possibili negoziati ...