Israele sotto accusa all’Aja per genocidio | oggi la sentenza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – La Corte internazionale di giustizia deciderà, venerdì 26 gennaio, sulle eventuali misure cautelari da adottare nei confronti dinell’ambito del ricorso presentato dal Sudafrica contro lo Stato ebraico per il crimine di. Secondo gli osservatori la Corte potrebbe stabilire una serie di misure tra cui anche chiedere lo stop dell’operazione militare nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione, diffusa su Telegram, Hamas si dice pronto a rispettare qualsiasi decisione della Corte Internazionale di Giustizia che richieda il cessate il fuoco a Gaza se lo farà anche. La notizia, rilanciata dal sito di Al Jazeera, in vista dell’udienza con cui la Cortedovrà annunciare se concederà misure di emergenza, Hamas afferma che rilascerà tutti gli ostaggi ...