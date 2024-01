Israele | “Personale Unrwa coinvolto in attacco Hamas”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'agenzia Onu per i profughi palestinesi () ha ricevuto da"informazioni sul presunto coinvolgimento di diversi impiegatinegli orribili attacchi addel 7 ottobre". Lo ha detto il capo dell', Philippe Lazzarini, annunciando di aver posto sotto indagine diversi dipendenti e di aver tagliato ogni legame con loro. In seguito a questo annuncio, gli Stati Uniti hanno sospeso ogni finanziamento all'Unwra, parlando di 12 persone coinvolte. Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, ha intanto assicurato che le Nazioni Unite condurranno "una revisione dell'Unwra, indipendente, urgente e complessiva". Guterres "è inorridito da queste notizie e ha chiesto a Lazzarini di indagare rapidamente per ...

Con 15 voti contro 2 (il giudice israeliano Aharon Barak è uno dei dissidenti, l’altro è la giudice ugandese Julia Sebutinde), la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso venerdì un ordine provviso ...Ue: "Preoccupati per la situazione" "Siamo estremamente preoccupati per le accuse di coinvolgimento del personale dell'Unrwa negli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele. L'Ue ribadisce la sua ...«Personalmente sono pessimista sull'esito di questa guerra ...del cervello simile a quello sperimentato dai nazisti in Germania. L'odio, la negazione di Israele, la caccia agli ebrei. La filosofia di ...