Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | L' Onu indaga sullo staff | «Sospetti legami con il raid del 7 ottobre» Netanyahu | «Guerra per evitare una nuova Shoah»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ledi venerdì 26 gennaio sul conflitto tra, in diretta. Gallant: la pressione Usa è importante per il rilascio degli ostaggi

Da Israele e non solo arrivano voci sempre più forti e circostanziate di un accordo vicino tra Hamas ed Israele che prevederebbe un cessate il fuoco ... (panorama)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas Oggi , venerdì 26 gennaio Sarebbero 20 le vittime di un attacco contro la folla in attesa degli aiuti ... (tpi)

Hamas e Israele vicini ad un accordo per il rilascio dei rispettivi prigionieri. Trentacinque giorni di tregua del conflitto daranno la possibilità ... (ildifforme)

Le notizie di venerdì 26 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Gallant: la pressione Usa è importante per il rilascio degli ... (corriere)

La Corte internazionale di giustizia dell'Aia "è consapevole e preoccupata per la continua perdita di vite" in corso nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023" quando "Hamas ha attaccato ...alcuni partecipanti hanno tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele. I precedenti Noto per le sue posizioni pro-Palestina, recentemente, a proposito dell'attacco di Hamas al rave party il ...E' salito a 26.083 morti e 64.487 feriti il bilancio delle vittime nelle operazioni delle forze di Israele nella Striscia di Gaza ...