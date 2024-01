Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi |Khan Younis sotto assedio | l’esercito israeliano chiede ai residenti di evacuare | i cecchini sparano su chi lascia l’ospedale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ledi venerdì 26 gennaio sul conflitto tra, in diretta. Gallant: la pressione Usa è importante per il rilascio degli ostaggi

Caro lettore, da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas, i ribelli Houthi che controllano buona parte dello Yemen, hanno iniziato ad attaccare - come ritorsione verso lo Stato ebraico - le ...Sanzionata dagli Stati Uniti nel 2012 per "essere controllata da Hamas e agire per suo conto" e messa fuori legge da Israele nel 2009, fa parte della vasta rete di organizzazioni affiliate ai Fratelli ...Intense battaglie a Khan Younis, la seconda città più grande della Striscia di Gaza, secondo le ultime news sulla guerra di oggi, 26 gennaio 2026. Qui, si legge in una… Leggi ...