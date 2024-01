“Israele eviti il genocidio” | ma niente cessate il fuoco | cos’ha ordinato la Cig

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’Aja, 26 gennaio 2024 – Alcune accuse mosse controrientrano nelle disposizioni della Convenzione sul(leggi qui). Lo ha detto la giudice Joan E. Donoghue, presidente della Cig, aggiungendo che i palestinesi sembrano rientrare nei gruppi protetti dalla convenzione. “I palestinesi sembrano costituire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso distinto, e quindi un gruppo protetto, ai sensi dell’articolo 2 della convenzione sul”, afferma Donoghue. La giudice ha ricordato quando il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha”l’assedio completo” della Striscia di Gaza per combattere ”animali umani”. “ildeve ”adottare tutte le misure in suo potere” per impedire un ...