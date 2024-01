Israele | corte dell’Aja si pronuncerà su accusa di genocidio a Gaza

La Corte Internazionale di Giustizia ha ordina to a Israele di “adottare tutte le misure in suo potere per prevenire” il genocidio dei palestinesi e ... (tpi)

La Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di “adottare tutte le misure in suo potere per prevenire” il genocidio dei palestinesi e di migliorare la situazione umanitaria a Gaza ...(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ritiene che vi sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie contro Israele. Lo ha affermato la giudice Joan Donoghue ...La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ritiene che vi sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie contro Israele. Lo ha affermato la giudice Joan Donoghue ordinando a Israele di ...