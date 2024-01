Israele | Corte dell’Aja si è pronunciata su accusa di genocidio a Gaza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lainternazionale di giustiziaha accettato di pronunciarsi in merito alla denuncia perpresentata dal Sudafrica contronella Striscia di. “Alcune accuse mosse controrientrano nelle disposizioni della Convenzione sul”, ha detto la giudice Joan E. Donoghue, presidente della Cig, aggiungendo che ”ci sono prove sufficienti per una valutazione”. Annunciando di aver respinto il ricordo di Tel Aviv contro la denuncia, il giudice ha anche precisato che la”ha la giurisdizione per pronunciarsi in merito” e che i palestinesi sembrano rientrate nei gruppi protetto dalla convenzione. “I palestinesi sembrano costituire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso distinto, e quindi un ...

Sì a misure cautelari per evitare che a Gaza si verifichi un genocidio, no all'obbligo di cessate il fuoco. La Corte internazionale di Giustizia, riunita oggi a L'Aja per esaminare la richiesta del Su ...Lo Stato di Israele non ha bisogno di lezioni di moralità per distinguere tra i terroristi e la popolazione civile di Gaza». Lo ha scritto sui social il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, ...La Corte ha chiesto ad Israele di Israele di riferire alla corte entro un mese. L’Icj non ha però imposto il cessate il fuoco ad Israele, contrariamente alle richieste del Sudafrica., mentre ha ...