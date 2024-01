Israele | Biden manda il capo della Cia | Tregua più vicina | che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I carri armati israeliani hanno aperto il fuoco sulla folla di palestinesi che a Gaza City erano in coda in piazza Kuwait in attesa di ricevere gli aiuti umanitari. Almeno 20 persone sono state uccise e 150 ferite, ma il bilancio potrebbe aggravarsi date le condizioni critiche di molte delle vittime, che sono state ricoverate all'ospedale Al-Shifa, dove però scarseggiano forniture mediche e dottori. Lo ha denunciato il ministeroSanitàStriscia, gestito da Hamas, secondo cui «l'occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro contro migliaia di bocche affamate che aspettavano aiuti». L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto, mentre le Forze nazionali e islamiche, una coalizione delle principali fazioni palestinesi, l'ha accusato di «crimini di guerra» e di «perpetuare la pulizia etnica e il genocidio in ...