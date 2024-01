Israele accusato di genocidio | il primo verdetto

L’11 e il 12 gennaio la Corte internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario dell’ONU , che ha sede all’Aia in Olanda, discuterà in ... (velvetmag)

Via all’udienza al Tribunale internazionale per l’attacco a Gaza. Tel Aviv: «Altro caso Dreyfus». La difesa degli Usa, la «cautela» Ue e di molti ... (ilgiornale)

Hamas: spari sulla folla in attesa di aiuti, 20 morti. Biden invia il capo della Cia per mediare su tregua e ostaggi ...Hamas ha accusato l'esercito di Israele di aver aperto il fuoco su civili in coda per ricevere aiuti umanitari. Il bilancio è di almeno venti morti ...Questione, quella dell’accusa di genocidio, su cui si pronuncerà oggi la Corte ...se è quanto dovesse decidere la Corte e se anche Israele lo rispetterà, e che rilascerà tutti i prigionieri se Tel ...