Ispirato al besteseller di Chiara Gamberale | è la storia della rinascita di una 40enne in crisi Barbara Ronchi grazie ai consigli della sua psicologa Margherita Buy

Incontri Dieci minuti per fare quello che non si è mai fatto, dieci minuti per se stessi, per smettere di avere paura. Maria Sole Tognazzi e Barbara Ronchi, regista e protagonista del film Dieci minut ...Mai visto un red carpet così leale a un dress code. Si torna indietro nel 1966, al Black and White Ball di New York ...Trama, cast, libro ispiratore e basi scientifiche di The Swarm-Il quinto giorno, nuova serie eco-thriller di Rai 2: oggi la prima puntata.