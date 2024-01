Ispezioni su luogo di lavoro | chiuso cantiere per rischio sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pisa, 26 gennaio 2024 – Purtroppo il fenomeno degli infortuni sulè ancora un problema che riguarda il nostro paese. Le forze dell’ordine sono sempre all’erta per contrastare situazioni potenzialmente pericolose ed è proprio il caso avvenuto a Pisa, dove i carabinieri hanno effettuato un'ispezione nei confronti di unedile dell'hinterland. Al termine, hanno denunciato il titolare dell’azienda, contestando l'inosservanza delle disposizioni sulladel. Nello specifico, i militari hanno segnalato la mancata adozione delle adeguate precauzioni volte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e cose. Oltre al provvedimento di sospensione dell'attività per mancata adozione di protezioni, sono state notificate un'ammenda per circa 2.200 euro ed una sanzione amministrativa di 3.000 euro.