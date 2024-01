Iscrizioni scuola 2024-25 | in caso di genitori separati chi compila la domanda deve dichiarare di essere d’accordo con l’altro FAQ Ministero

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi le famiglie potranno iscrivere i propri figli al Liceo del Made in Italy per l’anno scolastico 2024-2025”. Lo annuncia ... (ildenaro)

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi le famiglie potranno iscrivere i propri figli al Liceo del Made in Italy per l'anno scolastico 2024-2025”. Lo annuncia ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi le famiglie potranno iscrivere i propri figli al Liceo del Made in Italy per l'anno scolastico 2024-2025”. Lo annuncia ... (liberoquotidiano)

VIDEO TUTORIAL per compilare e inoltrare la domanda di iscrizione on line al primo anno delle scuole primarie e secondarie statali, delle scuole ... (orizzontescuola)

Scuola - partite le iscrizioni online per il 2024-2025 : 180mila richieste in 24 ore - come fare domanda

Alle 8 del 18 gennaio si sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025. come specificato dal Ministero, le procedure per ... (quifinanza)