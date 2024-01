Ipossia d’azoto | come è morto il condannato Kenneth Smith

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Inalazione di gas azoto fino alla totale scomparsa di ossigeno, con compromissione letale degli organi vitali e, quindi, il decesso. E’cosìEugene, rinchiuso dal 1996 nel braccio della morte di un carcere in Alabama e giustiziato oggi con un’esecuzione perda azoto. Primonegli Usa e al mondo a subire questo tipo di punizione letale. L’da azoto è una forma di esecuzione in cui un detenuto viene privato dell’ossigeno e messo in condizione di respirare solo azoto, causandone la morte. L’azoto, gas incolore, inodore, ininfiammabile, chimicamente stabile, non tossico, diventa asfissiante in caso di eccessiva concentrazione nell’aria e quindi di mancanza dell’ossigeno. E’ presente per il 78,1 per cento nell’aria che ...