Intervento tempestivo | Passanti salvano donna da maltrattamenti dell' aggressore in auto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pescara - Nella serata di ieri, unadi 46 anni è stata vittima di un'aggressione e diall'interno di un', nei pressi di viale D’Annunzio. L'azione violenta è stata prontamente interrotta grazie all'coraggioso diche, udendo le sue grida d'aiuto, sono accorsi per soccorrerla e hanno allertato prontamente le forze'ordine. Le Volanti sono giunte sul luogo in breve tempo e hanno arrestato un uomo di 52 anni, conviventea vittima, con l'accusa di. Secondo quanto riferito dagli agenti, i presenti avevano notato un'in sosta da cui provenivano le urla disperate, chiedendo aiuto. I, non esitando, ...