Inter tacciata di permalosità C’è un’imprecisione | vige solo tanta Allegria!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Massimiliano Allegri continua a pungere l’ma il risultato e tutt’altro che quello sperato. L’ultima fresca dichiarazione evidenzia la verità. BOTTA E RISPOSTA – Continua a respirarsi nell’area un clima teso e velenoso, tipico di un derby d’Italia che si è acceso a inizio stagione e sembra destinato a spegnersi non così in fretta. Tutt’altro. Il rosso con cui è segnato sul calendario quell’-Juventus di domenica 4 febbraio acquista una tonalità sempre più viva giorno dopo giorno. Lo dice la classifica, che vede i bianconeri avanti di due punti e col vantaggio del calendario, lo conferma il campo, con gli inarrestabili botta e risposta di entrambe le squadre e lo accertano i tifosi, che continuano a battersi sui social per sostenere le rispettive cause. Ma, più di tutto, lo assodano alcune dichiarazioni, che si susseguono di settimana in ...