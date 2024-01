Inter senza Barella e Calhanoglu Zancan | «Uno davvero pesante»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’, dopo aver trionfato in Supercoppa italiana per il terzo anno di seguito, è pronta a rituffarsi nella lotta scudetto ripartendo da Firenze.crede che un’asin particolare possa nuocere alla squadra di Inzaghi: il suovento a Sky Sport ASDECISIVA – L’di Simone Inzaghi riprenderà domenica sera la sua corsa scudetto da Firenze. Secondo Federico, tra Nicolòe Hakanl’aspiùè quella del turco: «Se può essere la partita giusta per la rivalsa della Fiorentina? Sicuro ma anche banalmente la più difficile possibile. Il calendario, dopo l’, presenta avversari più teneri. La Fiorentina è in calo, una cosa dovuta ...