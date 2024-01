Inter | Radu richiesto in Arabia Saudita | i dettagli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sirene arabe per Ionut. Il portiere dell'(classe 1997 ex Genoa) può lasciare il club inglese del Bournemouth, dove si...

La Siria si qualifica agli ottavi di finale di Coppa d’Asia . Un risultato storico per la nazionale di Damasco che non aveva mai superato il primo ... (sportface)

Quella di I Know ? di Travis Scott è forse la storia di un assist. In primo luogo perché il rapper ha scelto di girare il video sei mesi dopo ... (optimagazine)

Quella stelletta l’Inter vuole trasformarla in stella ...si rivelò sportivamente tragico per via di una papera del povero Radu (il vice di Handanovic), la cui carriera è stata in parte segnata ...Il Tottenham continua a guardare verso la Serie A e, dopo aver acquistato Radu Dragusin, avrebbe puntato Ederson dell'Atalanta. Secondo quanto riportato ...Dalla Treccani: “Asterisco: segno grafico a forma di stelletta”. Quella stelletta l’Inter vuole trasformarla in stella, la seconda della sua storia, e come darle torto Il fatto è che di recente i ner ...