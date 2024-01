Inter e Juve tra Lautaro e Vlahovic | testa a testa nel rinnovo dei contratti

Prosegue il lavoro del l’Inter con gli intermediari di Mehdi Taremi per portarlo in nerazzurro dalla prossima stagione. Con già il duello contro la ... (inter-news)

Esultano in casa Juventus. Non ci sono soldi, l'affare salta e per Cristiano Giuntoli questa è una manna dal cielo.Ha espresso convinzione sulla forza dell'Inter, definendola probabilmente la squadra più forte in competizione. Tuttavia, ha sottolineato che la Juventus rappresenta comunque una rivale agguerrita ...E’ stata sino a questo momento la stagione della rivincita per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Al terzo anno dal ritorno ... posto in classifica con un punto di vantaggio ...