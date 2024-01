Insulti | fumogeni e risse? Stop al torneo degli oratori | caos a Pavia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) No, non c'era la musichetta della Champions League - ta ta ta ta taatatààà the chaaampions - ma loro, magicamente, la sentivano lo stesso perché l'immaginazione e la fantasia dei bambini arrivano ovunque. E per quei trecento baby calciatori di 9,10 e 11 anni che ogni estate si sfidavano neldi, considerato il più importante della Lombardia e organizzato dalla diocesi e dal settimanale “il Ticino”, era davvero come disputare la coppa dalle grandi orecchie. Entusiasmo, sogni, adrenalina, la sensazione di essere dei Lautaro in miniatura, dei Leao alle prime armi,Haaland in erba: chissà quante storie da raccontare a scuola, quanti pianti di delusione a casa, quante fotografie da conservare e di cui vantarsi in futuro («Da bambino ero un fenomeno, poi un infortunio al ...