Infortunio sul lavoro alla Ds Smith di Marlia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) . Un 53enne ha riportato un trauma toracico, per cause in corso di accertamento, mentre lavorava all’interno dell’azienda cartaria ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, intono alle 12.50. L’uomo è caduto a terra lamentando dolori notevoli. Subito soccorso dai colleghi, è stato lanciato l’rme e sono scattati i soccorsi, coordinati come al solito dcentrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza infermieristica India della Misericordia diSul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica India della Misericordia die gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di(Pisll).