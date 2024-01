Infortunio Chiesa | l’esterno ancora a parte e Allegri è preoccupato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024)della Juventus è alle presecon dei fastidi al ginocchio che non gli permettono di avere continuità Federicosta lavorandoin vista della gara contro l’Empoli dove potrebbeessere escluso dai convocati o comunque restare in panchina.della Juventus ha problemi al ginocchio per un edema osseo che gli provoca fastidio e non gli consente di allenarsi al meglio. Una situazione che preoccupa in casa bianconera soprattutto, ma per fortuna ha trovato in Yildiz il sostituto ideale. La speranza è comunque quella di avereper il match tra Juve e Inter.