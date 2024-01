Influenza in Italia | colpisce meno ma non molla Lieve rialzo nei bimbi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Inl’, ma non, e tra iunder 5 si registra unarisalita dei casi. E’ quanto emerge dai bollettini della sorveglianza RespiVirNet pubblicati oggi dall’Istituto superiore di sanità, che per la settimana dal 15 al 21 gennaio riportano ancora “circa 685.000 casi stimati di sindrome simil-le, rapportati all’intera popolazionena, per un totale di circa 9.482.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. Negli ultimi 7 giorni monitorati è “ancora in netto calo il numero di casi di sindromi simil-li”, si legge, ma l’incidenza “resta sostenuta. Nella terza settimana del 2024 è a 11,6 casi per mille assistiti, mentre nella settimana ...