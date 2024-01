Inflazione come una patrimoniale | via dai conti correnti 6 500 euro a famiglia

Secondo il Codacons, dalla tavola alle bollette , dalla telefonia all’Rc auto, il 2024 riserva aumenti svariati per le spese quotidiane e non. Aumenti ... (ilsole24ore)

L'indagine dell'ufficio studi della Cgia di Mestre: “Record a Siena dove le famiglie hanno perso oltre 7.300 euro in due anni” ...MILANO – La Bce ha lasciato invariati i tassi di interesse. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. E' la ...«I dati sulla fiducia si stanno stabilizzando e tutto è in regola per vedere una ripresa» nel 2024, ha detto la presidente Bce Christine Lagarde. Anche se è presto per parlare di taglio dei tassi e bi ...