Indottrinamento woke nell’Università del Wisconsin | “Solo i bianchi possono essere razzisti”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen – Negli Stati Uniti la Facoltà di giurisprudenza dell’Università delpromuove un seminario diche insegna chee che una società colorblind (ovvero che non prende in considerazione il colore della pelle) è discriminatoria verso le persone non bianche. Il corso di ri-orientiamento dell’Università delIl corso, promosso dall’Università dele definito di “ri-orientamento”, è obbligatorio per gli studenti del primo anno e si colloca all’interno della cosiddetta “formazione Dei”, acronimo che sta per “diversità, equità, ed inclusione”. Ma più che una lezione contro le discriminazioni, il seminario – che è consistito ...

