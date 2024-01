Indimenticabile amico | avanti insieme | Salvini | il commovente video per Berlusconi | Guarda

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ", nel tuo nome". Matteoe la Lega condividono sui social unricordo di Silvio, nell'anniversario dei 30 anni del famosomessaggio sulla "discesa in campo" che ha cambiato la storia della politica e dell'Italia dando vita a Forza Italia. "Silvio, precursore, innovatore, genio rivoluzionario innamorato dell'Italia, caro e- sono le parole del leader leghista -. Ci manchi tantissimo, ma continui a ispirare il nostro cammino, ogni giorno., nel tuo nome". Sotto, scorre unche riassume in poche immagini la vita del Cav da quel gennaio del 1994, alla vigilia delle elezioni politiche che pochissimi mesi dopo avrebbe ...

Milano, 26 gen. (LaPresse) - "Silvio, precursore, innovatore, genio rivoluzionario innamorato dell'Italia, caro e indimenticabile amico. Ci manchi tantissimo, ..."Sardegna in coda per Gigi Riva. L'amico: ha scelto di non operarsi". Questo è il titolo scelto per la prima pagina da Il Messaggero, per parlare dell'ex attaccante ...Sei stato - conclude il Divin Codino accomunato a Riva dal privilegio di una definizione immaginifica - qualcosa di unico ed indimenticabile, così come sono certo che unico e indimenticabile sarà quel ...