Incontro Zielinski-Mazzarri a Castel Volturno | la decisione in vista della Lazio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo l’esclusione in Supercoppaha deciso di tenere un faccia a faccia con: cosa sarà di lui per il restostagione L’esperienza in Arabia ha dato indicazioni importanti sul futuro di Piotr. Il polacco è da mesi nel mirino dell’Inter, che ha intenzione di prenderlo a zero la prossima estate. Uno scenario inaspettato, se pensiamo a quanto accaduto solo l’estate scorsa, con il rifiuto ai milioni arabi e la concreta possibilità di un rinnovo con il Napoli, praticamente a vita. Poi la proposta di Marotta, che avrebbe convinto a pieno, tanto da cessare completamente i colloqui con la dirigenza azzurra per il rinnovo. Le possibilità di un suo addio a giugno, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, sono molto alte. La situazione fisica e psicologica, dovuta alla ...

