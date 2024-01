Incidente sulla SS100 | morto 29enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Un altro terribilesi è verificato questa mattinaStrada Statale 100, all'altezza di Gioia del Colle, in direzione Taranto. Un furgoncino con a bordo con degli operai addetti alla manutenzione stradale, si è scontrato per cause ancora da accertare contro un mezzo pesante. A perdere la vita è undi Grumo Appula, operaio a bordo del furgoncino. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e in seguito condotti presso gli ospedali Miulli e Di Venere. Le loro condizioni sarebbero gravi. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.