Incidente sul lavoro a Comun Nuovo | uomo schiacciato da un macchinario | è grave

(Di venerdì 26 gennaio 2024). Undi 49 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimastoda unin una ditta nella zona industriale di via Sandro Pertini. L'sulsi è verificato intorno alle 16.30 di venerdì (26 gennaio). L'esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sul posto un'ambulanza, un'automedica, i tecnici di ATS, i Vigili del Fuoco di Bergamo e i Carabinieri del Comando di Bergamo per i rilievi di legge. Il 49enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso.