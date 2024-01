Incidente in galleria | sei feriti in autostrada

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sei persone ferite, 4 veicoli coinvolti, una decina di chilometri di coda sulla corsia sud dell’A 14. Il tamponamento è avvenuto poco dopo le 11,30 all’interno delladi San Basso ed ha visto coinvolti due mezzi pesanti, di cui un’autocisterna e due autovetture. Scattato l’allarme, la centrale operativa di Ascoli ha disposto l’invio dei mezzi di soccorso della potes di Fermo-Porto San Giorgio, in posizione favorevole per intervenire più rapidamente lungo la carreggiata sud. Fortunatamente delle sei persone rimaste contuse, solo due sono state trasportate al pronto soccorso in codice verde, mentre le altre quattro hanno preferito rifiutare il trasporto e proseguire il viaggio. Il 118, nell’immediatezza del sinistro, per precauzione, ha anche chiesto l’intervento dell’eliambulanza che, a ogni, modo è tornata indietro senza paziente ...