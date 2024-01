Incidente del pullman di Mestre | l’esito della perizia sull’autista | «Nessun problema al cuore | è morto per l’impatto»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’autista che guidava il bus precipitato dal cavalcavia diil 3 ottobre scorso non ha avuto un malore prima dell’. È questosul corpo di Alberto Rizzotto, da cui è emerso che l’uomo non aveva problemi al. Il 40enne, stando ai risultati dell’esame medico-legale, èper lo sfondamento del cranio in seguito alla caduta delda un’altezza di oltre 10 metri. L’in cui perse la vita Rizzotto ha un bilancio di 21 morti e 15 feriti ed è avvenuto in circostanze ancora da chiarire del tutto. Il bus elettricocompagnia «La Linea» è precipitato dal cavalcavia mentre trasportava 35 turisti al camping Hu di. Al momento, sono tre gli ...