Inaugurato il percorso storico | artistico e culturale “Napoli e le sue acque | una storia lunga 2700 anni” presso il polo culturale della Pietrasanta

E’ stato inaugurato a Palazzo Beltramini – Municipio del Comune di Asolo I’ Anno Accademico del Percorso Triennale per Registi e Attori della nuova “Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Ci ...A Fiumetto ecco la realtà fitness per un costo complessivo di poco superiore a 20 mila euro. L’assessore Cosci: "Proseguiamo il percorso di valorizzazione dell’attività motoria" .Thomas Muzzi, padre di Niccolò: "Per arrivare a questo momento è stato effettuato un grande lavoro. Questa battaglia ci ha aiutato anche nei momenti più bui" ...