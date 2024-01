Inaugurati due nuovi tratti di pista ciclabile nelle zone di via Veneto e via Romana

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arezzo, 26 gennaio 2024 –questa mattina dall'assessore Alessandro Casi insieme ai rappresentanti della Fiab Arezzo duedinella zona di viae di viaper un totale di circa 300mila euro finanziati dal PNRR Missione 5 rigenerazione urbana. Il primo collega il percorso ciclopedonale esistente di Largo II Giugno parallelo al Torrente Vingone e quello del sottopassaggio di viale Fratelli Rosselli, alladi recente realizzazione che termina all’inizio di via Tolomeo. Un importante collegamento che consente di raggiungere il sottopasso della tangenziale, il quartiere Belvedere, Saione e quindi il centro cittadino, e che funge da cerniera con l’ospedale grazie al percorso che va da via Tolomeo a ...

Arezzo, 26 gennaio 2024 – Inaugurati questa mattina dall'assessore Alessandro Casi insieme ai rappresentanti della Fiab Arezzo due nuovi tratti di pista ciclabile nella zona di via Veneto e di via Rom ...