In partenza il cantiere della rotonda

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per il tappo del Pagani, la Strada provinciale 45 Vimercate-Villasanta, la cura è in cammino. Ogni giorno è percorsa da 40mila macchine che impiegano 40 minuti per arrivare ad Arcore, ma presto sarà pronta la soluzione per cercare di alleggerire la pressione del traffico: una rotatoria al posto del semaforo che da sempre è l’incubo degli automobilisti. A dicembre è arrivato in porto il bando pubblicato dalla Provincia di Monza per cancellare una volta per tutte la strozzatura. Si tratta di lavori per 800mila euro che, nella prospettiva, cambieranno faccia alla strada e alla vita dei pendolari. Il progetto, approvato a luglio, prevede la riqualificazione, la messa in sicurezza e la riorganizzazioneviabilità tra le vie per Oreno e del Salaino, uno degli incroci dove si verifica il maggior numero di incidenti gravi in Brianza (nella foto): 18 l’anno scorso, un ...