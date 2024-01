In Finlandia si sfidano due pesi massimi della politica per la poltrona di presidente

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tammikuu, la Luna Essenziale, è il modo in cui i finlandesi chiamano il primo mese dell’anno. Gennaio inindica probabilmente il momento e il posto peggiori per una campagna elettorale. Le Esplanadi sembrano un lunghissimo campo da curling e, dopo il tramonto, che il 28 gennaio arriverà alle 16:21, i passanti si contano sulle ditamano. La data non è casuale, perché quel giorno più di quattro milioni di finlandesi saranno chiamati a votare il prossimoRepubblica. Freddo a parte, non sarà facile scegliere il successore di Sauli Niinistö, un po’ per l’ingombrante eredità che l’attuale capo di stato lascerà dietro di sé, un po’ perché scenderanno in campo inazionale e l’esito, a differenza ...