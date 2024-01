In fila tra i clienti del pusher anche i Carabinieri | un arresto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella stazione locale hanno notato una coda di persone nei pressi di un palazzo in via Bologna a Grumo Nevano e, piuttosto che intervenire nell’immediato, si sono messi in. Il movimento era rapido e le persone scorrevano in fretta. Ad attenderli un giovane che consegnava droga in cambio di denaro. Solo quando è arrivato il turno dei(in borghese), ilha compreso di essere nei guai. Ha provato a lanciare via lo stupefacente e a fuggire ma i militari lo hanno bloccato. Sequestrati 13 grammi di marijuana, 34 di hashish e 1 grammo e mezzo di cocaina. In manette e poi in carcere un 25enne di Frattamaggiore già noto alle forze dell’ordine. Durante lo stesso servizio, idella compagnia di Caivano hanno scoperto in alcune ...