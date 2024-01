In cinque anni investiti 650 000 € nelle scuole in parte capitale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Negli ultimimolto ha fatto l’amministrazione del Sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini per ledel proprio paese. A partire da maggio 2019 sino ad oggi, sono statidall’attuale amministrazione circa 650.000 € in contoper interventi di miglioramento nei due edifici scolastici del paese: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Nell’autunno del 2019 è stata sostituita la caldaia della scuola secondaria di primo grado. Importo dei lavori di 19.000 €. Nel 2020 gli interventi si sono concentrati nel plesso della primaria. 140.000 € si sono resi necessari per la messa a norma degli impianti antincendio, 8.200 € per il rifacimento della pavimentazione all’entrata principale della scuola primaria, 2.200 € sono stati utilizzati per la sostituzione del ...