In azzurro in cerca di riscatto Cerri dopo l’esordio contro il Monza | Sono pronto per questa avventura Sfrutterò l’opportunità al massimo»

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Niccolò Pistolesi EMPOLI Indi. Si, termine utilizzato per indicare il recupero di una situazione difficile e il superamento di un problema. Una prima parte di stagione complicata perche con il Como, complice anche un brutto infortunio, ha giocato appena 174’. Approdato inperò, alla sua prima gara, Nicola lo ha lanciato subito dal 1’ e lui ha risposto presente. "È andata piuttosto bene, soprattutto per il risultato - esordisce-. Erano passati cinque mesi dalla mia ultima partita da titolare, per uno con la mia stazza non è facilissimo ma mi ritengo abbastanza contento della prestazione che ho fatto a livello personale e di aiuto alla squadra. È stato molto emozionante ritornare in Serie A e farlo con una vittoria". Empoli viene ...