In aumento del 18% i passeggeri nel 2023

Uno Studio pubblicato sulla rivista Plos One, condotto da Iván Ochoa-Moreno dell'Università di Southampton, ha messo in luce gli impatti duraturi ... (orizzontescuola)

Il 61% dei cittadini intende accettare la proposta in votazione il prossimo 3 marzo - Non piace invece l’Iniziativa sulle pensioni - I risultati del primo sondaggio SSR ...Il risultato Si associa a un aumento del rischio di emicrania la mattina successiva una scarsa qualità del sonno percepita (probabilità più alta del 22%), così come è un prodromo di emicrania la ...Il bilancio 2023 dell’estremo ponente ligure racconta di una Riviera che sul fronte degli arrivi e delle presenze turistiche registra numeri in grande crescita ...