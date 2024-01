Imola | dalla Vallata del Santerno al Veneto per sequestrare oltre 3 chili di marijuana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Bologna), 26 gennaio 2024 –delalseguendo la scia della droga. I carabinieri dihanno arrestato nei giorni scorsi due italiani, un 36enne e un 47enne rispettivamente originari di Dolo (Venezia) e Padova, entrambi già con precedenti, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività, portata avanti anche con l’ausilio di unità cinofile, è scaturita al termine di una prolungata indagine, avviata subito dopo l’arresto per droga di un 49enne italiano, avvenuto lo scorso 19 ottobre a Castel del Rio. Nel corso di due perquisizioni differenti, una effettuata in provincia di Padova (a casa del 47enne) e un’altra in quella di Venezia (a casa del 36enne), entrambe delegateProcura ...