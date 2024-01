Ilic si presenta | «Ecco perché ho scelto il Bologna»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Mihajlo, nuovo giocatore del, si èto in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti Mihajlo, nuovo giocatore del, si èto in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti. PAROLE – «Grazie per il benvenuto, so che ilè un grande club con una grande tradizione, mi hanno detto di una bellissima città, ma non sono ancora andato in centro ma lo farò spesso. Hoper me è la migliore possibilità per crescere, ci sono tanti giovani qui. La Serie A è un campionato difficile ma mi voglio misurare in questo campionato. Ho giocato anche come centrocampista difensivo nelle giovanili del ...