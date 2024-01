Ilary Blasi | “Risposarmi? Il secondo matrimonio è più bello” Poi manda un messaggio a Totti

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sul suo telefonino, il numero dell’ex marito è salvato con un semplice ““, decisamente freddo. Eppure lei,, si è detta pronta a sedersi al tavolo per parlare di nuovo con lo storico capitano della Roma, dopo vent’anni insieme e una rottura a dir poco turbolenta, condita da accuse reciproche di tradimento e feroci liti. Un caso diventato subito mediatico, con lui e lei che, da un’intervista all’altra, non si sono risparmiati dure accuse. E che ora sarà raccontato in un libro, Che Stupida, scritto dalla stessae anticipato in un’intervista rilasciata a Sette. “Avevo scelto la via del silenzio, ma ho letto tanto su quello che stava succedendo. Ho visto molte persone andare in televisione a parlare di me, come se vivessero dentro casa mia. Forse erano nel mio armadio?” ha spiegato la conduttrice. ...